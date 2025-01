Jannik Sinner, "lo segue dagli spalti": chi compare tra il pubblico a Melbourne

14 gennaio 2025 a

a

a

A Melbourne, a seguire suo fratello Jannik, c’è anche Mark Sinner. Il giovane, che quest’anno farà 26 anni, ha deciso di fare un viaggio in Australia per stare vicino al 23enne pusterese, che ha iniziato alla grande il torneo battendo il cileno Nicolas Jarry ma che è ancora tormentato dalle vicende extracampo con al centro il caso Clostebol. La sentenza del Tas di Losanna arriverà a metà aprile. Il tribunale sarà chiamato a pronunciarsi dopo il ricordo della Wada, l’agenda mondiale antidoping, che vorrebbe una condanna di Sinner per negligenza. Così Mark ha voluto essere vicino a Jannik, che è partito col piede giusto nello Slam di Melbourne mentre il rivale Nick Kyrgios, che per buona parte del 2024 ha colpito Jannik sul caso Clostebol, è uscito al primo turno contro lo sconosciutissimo britannico Jacob Fearnle (numero 92 al mondo).

Di origini russe, Mark è il fratellastro di Jannik, adottato dalla famiglia Sinner, in particolare da papà Hanspeter e mamma Siglinde, quando la coppia pensava di non avere figli naturali. È nato a Rostov sul Don nel 1998 mentre tre anni dopo, il 16 agosto 2001, è nato Jannik, che ora si è preso la scena mondiale del tennis e anche il posto di numero uno al mondo. Mark si vede normalmente poco sui campi da gioco, perché impegnato come istruttore dei vigili del fuoco a Vilpiano, vicino a Bolzano. A gennaio 2024, quando Jannik vinceva gli Australian Open in finale contro Daniil Medvedev, Mark non era presente perché impegnato come responsabile del servizio di sicurezza sanitaria della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Cortina d’Ampezzo, seguendo la diretta dopo la gara sul suo smartphone.

"Una cosa mi mette tristezza di Sinner": Giovanni Vernia non usa giri di parole