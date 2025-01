Medvedev, spacca la racchetta e fa cadere la telecamera: quanto può costargli il raptus

15 gennaio 2025 a

Rischia di uscire al primo turno degli Australian Open e distrugge la racchetta per la rabbia: Daniil Medvedev rischia ora una multa salatissima. Il motivo? Infierendo con la racchetta sulla rete, il tennista numero 5 del mondo sembra essersi dimenticato che proprio lì è collocata la net-cam, la telecamera che riprende i giocatori da una prospettiva particolare. Dal momento che l'ha fatta cadere, ora rischia una multa fino a 80 mila dollari.

Proprio riferendosi alla multa, il russo a caldo ha commentato: "Spero non sia così grossa. Ma devo dire che quella telecamera è davvero molto, molto resistente, perché la mia racchetta non ha retto gli impatti, ma la camera sì. Non c’era un solo pezzo che si è staccato". La rabbia è esplosa durante il match con il tailandese Kasidit Samrej, numero 418 del mondo. Era sotto due set a uno. Poi, però, è riuscito a recuperare dopo lo sfogo e a vincere al quinto set (6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2). "La pausa di Natale in famiglia mi ha fatto bene - ha spiegato Medvedev -. Senza di quella, la partita di oggi l’avrei persa".

