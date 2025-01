Como-Milan, Conceiçao sbrocca col giornalista nel pre-partita: "A mezz'ora dal calcio d'inizio? No, non mi piace"

14 gennaio 2025 a

Il Milan è chiamato a rispondere sul campo, dopo una brutta prestazione contro il Cagliari nello scorso turno di campionato. E pensare che l'avventura sulla panchina rossonera di Sergio Conceicao era iniziata nel migliore dei modi. Il Diavolo, con il nuovo tecnico, si era presentato in Arabia Saudita come una vera e propria cenerentola. Nella semifinale contro la Juventus, il destino sembrava già scritto. Poi una rimonta clamorosa - con un altrettanto aiutino clamoroso di Manuel Locatelli e Federico Gatti - hanno permesso al portoghese di giocarsi le sue carte nella stracittadina in terra araba.

E Conceicao non ha mancato l'appuntamento. Anche contro i nerazzurri era partito male. Poi un'eroica rimonta e un guizzo di Leao con tap in vincente di Tammy Abraham hanno riportato a Milanello un trofeo che mancava da tanti anni. Ma, come detto, il Milan ha steccato in campionato. Per di più in casa contro una neopromossa. E all'allenatore portoghese non è andato giù questo brutto pareggio. Come dimostrato da lui stesso nell'intervista pre-partita al Senigallia contro il Como.

"Partiamo dalla partita contro il Cagliari", ha esordito a inizio intervista il giornalista di Dazn. Ma in quell'istante Sergio Conceicao è andato subito su tutte le furie. "È passata, è passata. È una partita passata - ha replicato l'ex Porto -. Dobbiamo giocare adesso e sono concentrato Sinceramente non mi piace fare queste interviste prima, mezz'ora prima della partita. Scusate, ma è così".