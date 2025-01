Jannik Sinner? "Il video lo ha fatto Kyrgios": scoppia il caso per queste immagini

15 gennaio 2025 a

Il suo torneo è iniziato con le migliori aspettative, vincendo in tre set contro il cileno Nicolas Jarry per 7-6, 7-6, 6-1 in due ore e 40 minuti di gioco. Jannik Sinner vola anche in questo inizio di 2025, dopo un 2024 che gli ha portato otto titoli dei quali due Slam, e sarà impegnato domani, giovedì 16 gennaio, nel match del secondo turno contro l’australiano Tristan Schoolkate. Intanto il suo rivale a parole, Nick Kyrgios, è già stato eliminato al primo turno contro il britannico Jacob Fearnle (numero 92 al mondo) e non potrà aizzargli contro il pubblico di Melbourne nel caso ci fosse stato un match tra loro.

Anche se c’è chi, sui social, ha citato l’ex numero 13 al mondo scherzandoci su dopo aver visto gli highlights del match tra Jarry e Sinner, nel quale sono stati ripresi quasi tutti colpi vincenti da parte del cileno in 7’25” di gioco. “Li ha montati Kyrgios gli highlights?” e poi ancora “Fenomeno questo Jarry, a quanto pare ha stracciato Sinner”. Insomma, commenti sarcastici di fan italiani che non hanno apprezzato come il video sia stato prodotto.

Nonostante due tie break, il cileno non è riuscito a reggere all’urto del 23enne pusterese, che è potuto accedere al secondo turno per tre set a zero. La rabbia e l’ironia ne hanno fatta da padrone tra i fan, che hanno massacrato i montatori video degli Australian Open. Un altro commento divertente è stato questo: “Tutti questi vincenti di Jarry, oscurando la partita di Jannik, mi ricorda Italia-Marocco di Aldo Giovanni e Giacomo quando dicono ‘tutto bello, ma intanto come abbiamo fatto a perdere 3-0’?”.