Tristan Schoolkate, chi è la prossima vittima di Sinner: "Ha vinto solo due partite"

Il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open si chiama Tristan Schoolkate, che a febbraio compirà 24 anni. Australiano, potrà contare sulla spinta del pubblico di casa, un aspetto che il 23enne pusterese dovrà tenere a mente. Schoolkate è entrato in tabellone grazie a una wild card, altrimenti sarebbe dovuto passare per le insidiose qualificazioni di un torneo del Grande Slam. La miglior posizione raggiunta in carriera è la numero 169, a settembre, mentre oggi il tennista è sceso alla 173. Grazie al suo accesso al secondo turno, però, potrà ora entrare per la prima volta tra i primi 150 Atp.

Andando indietro nella breve carriera di Schoolkate, il tennista ha vinto il doppio, in coppia con l’olandese Tallon Griekspoor, dell'Atp 250 di Anversa. Nel circuito maggiore, nel singole, ha vinto solo due partite, ma negli Slam. La prima lo scorso agosto agli US Open contro Taro Daniel, la seconda lunedì scorso sempre contro il giapponese. Suo papà, Peter, è un maestro di tennis al Claremont Lawn Tennis Club di Perth. Ma la cosa che più sorprende di lui è che lancio un crowdfunding per giocare a Wimbledon nel 2019, raccogliendo oltre 10 mila dollari (più di 9.700 euro) e volando così a Londra. "Ciao! Mi chiamo Tristan Schoolkate e sono un tennista di 17 anni di Perth, Australia Occidentale — scrisse in un post — Attualmente sono tra i primi 75 juniores al mondo ed è stato il mio sogno fin da quando ho preso in mano per la prima volta una racchetta per giocare sull'erba a Wimbledon". Raccolse oltre 10 mila dollari e a Londra ci andò. Non è sbocciato, ma l'idea è stata premiata.

Cresciuto nel mito di Pat Rafter e Jo-Wilfried Tsonga, a parole si è detto molto felice di sfidare Jannik Sinner: "Sono felicissimo di affrontare Jannik e vivrò una gran bella esperienza sotto tutti i punti di vista, dato che dovremmo giocare sulla Rod Laver Arena. Sarà un onore giocare contro il più forte al mondo e certamente proverò a sfoderare il mio miglior tennis per provare a metterlo in difficoltà". Comunque vada, sarà un momento per lui indimenticabile.