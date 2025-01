Milan, il nome dell'attaccante per Sergio Conceiçao: un clamoroso big "in saldo"

17 gennaio 2025 a

Da vero obiettivo di gennaio a remota possibilità. Marcus Rashford si allontana sempre di più dal Milan e potrebbe giocare in un club tra Borussia Dortmund e Barcellona, che nonostante i debiti cerca di liberare degli spazi per inserirlo in rosa. Se l’inglese è sempre più lontano, un altro potrebbe presto arrivare: Kyle Walker dal Manchester City, 34enne terzino con esperienza da vendere.

Intanto, nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport ha avanzato il nome di un esubero che potrebbe finire sul mercato: il 25enne Joao Felix, ex Atletico Madrid, che al Chelsea trova poco spazio. I Blues lo cederebbero senza troppi patemi, dopo aver sborsato oltre 50 milioni ai Colchoneros la passata estate. Chiaro è che il portoghese non verrebbe svenduto, e per questo il Milan dovrebbe pensarci su attentamente.

Il Chelsea vorrebbe lasciar partire a titolo definitivo per rientrare almeno in parte dell’investimento. Una formula che però non interessa al Milan in questa sessione di mercato, anche se Furlani e Muncada tengono monitorata la situazione e, sempre secondo la Rosea, nel finale di mercato (in programma per il 3 febbraio) il Chelsea potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto.

L'ingaggio non è di quelli proibitivi, 5,7 milioni netti annui, e quindi non servirebbe una mano dai Blues, il che rende l'operazione ancora più fattibile. In caso di arrivo di Walker, intanto, la pista Rashford sarebbe chiusa definitivamente, viste le restringenti nuove regole Figc che impedirebbero il tesseramento di un altro giocatore britannico.