Alcaraz, un colpo pazzesco che fa tremare Sinner: come fa fuori Borges

Il brivido nel mezzo, ma il passaggio pressoché tranquillo agli ottavi di finale. Carlos Alcaraz è riuscito a passare contro il portoghese Nuno Borges, lo ha fatto in quattro set in 6-2 6-4 6-7 (3) 6-2, concedendo un set al numero 33 del mondo, che ha approfittato del passaggio a vuoto del fuoriclasse spagnolo. Alla Rod Laver Arena, lo spagnolo ha quasi sempre controllato il match, tranne nel set perso dove è diventato fallosissimo ed è calato molto al servizio. La prossima sfida è contro Draper, che ha battuto in cinque set Vukic in un match tiratissimo terminato ai vantaggi.

Alcaraz si è reso protagonista anche di un super colpo nel corso del terzo set, quando con Borges era 3-3 nei game. In particolare un passante correndo sul fondo-campo dalla rete, imprendibile per il numero 33 al mondo. Tra gli applausi del pubblico australiano, che ha apprezzato lo spettacolo.

Tra gli altri, nessun problema per Alexander Zverev. Il numero due del mondo ha steso il britannico Fearnely, colui che aveva eliminato Nick Kyrgios al primo turno, per 6-3 6-4 6-4. Tra i vincenti anche Tommy Paul sullo spagnolo Carballes Baena in tre set: 7-6 (0) 6-2 6-0. Nelle altre partite incredibile sconfitta di Jacuk Mensik, che avanti di due set a zero e il servizio per chiudere si è fatto rimontare da Davidovich Fokina perdendo poi in cinque.