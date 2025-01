Australian Open, "cagna": Yulia Putintseva e l'insulto pesantissimo dopo il match

18 gennaio 2025 a

"Cagna": questo l'insulto che la tennista kazaka Yulia Putintseva ha rivolto all'avversaria russa Daria Kasatkina dopo aver perso una partita contro di lei nel terzo turno degli Australian Open. La russa si è imposta in due set, col punteggio di 7-5/6-1. Una vittoria che a quanto pare non è andata giù alla Putintseva. E la sua reazione è stata ripresa soprattutto dai media russi, che hanno parlato di "offesa" e "insulto". Secondo un'altra interpretazione, invece, potrebbe trattarsi di uno scherzo tra le due.

Il commento della kazaka è apparso sotto il post Instagram con cui la Kasatkina ha festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale del primo torneo del Grande Slam stagionale: "Seconda settimana, finalmente ci incontriamo", ha scritto la 27enne. Dopo un po' è apparso l'insulto in cirillico, "сучка", della Putintseva. Accanto nessuna faccina o ulteriore spiegazione. Al commento Daria ha risposto con un "ti troveremo un finanziatore". Dopo il match, quando le avevano chiesto della Putintseva, la Kasatkina, attuale numero 10 al mondo, a caldo aveva detto: "Avversaria difficile? Ad essere onesti, nessuno vuole vedere il suo nome dalla propria parte del tabellone. Il primo set è stato quello che mi aspettavo: un inizio difficile, una battaglia, in più oggi faceva caldo, condizioni difficili, scambi lunghi. Sono molto contenta della vittoria e di come sono riuscita a dare una svolta al primo set. Stavo perdendo, ma sono riuscita a rimontare. Sono felice che la partita non si sia trasformata in una maratona e che sono riuscito a chiuderla in due set".