Sinner, malore contro Rune. Dramma in campo, "le mani tremano": choc a Melbourne

Il dramma sportivo di Jannik Sinner si materializza nel terzo set degli ottavi di finale degli Australian Open. La partita contro il danese Holger Rune, numero 13 al mondo, è dura: Jannik, numero 1 del ranking Atp e detentore del titolo in carica, ha vinto il primo set 6-3 e perso il secondo con lo stesso punteggio. Ma qualcosa non va.

Lo spettro della sfida persa contro Daniil Medvedev all'ultimo Wimbledon ricompare: Jannik sta male. Ha nausea, voltastomaco, soffre il caldo tremendo sul cemento di Melbourne. Arriva a infilare la testa nel bidone delle bibite pieno di ghiaccio. Cerca refrigerio per ripendersi. L'inizio del terzo set assomiglia a un calvario. Nel suo "angolo", i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi sono visibilmente preoccupati. Parlottano, sussurrano, si scambiano parole poco rassicuranti, lo sguardo cupo fisso sul loro giocatore per scorgere qualsiasi segno, di cedimento o di ripresa. In una ripresa Sinner, con l'asciugamano al collo, ha le mani tremanti.

In campo, Sinner è semplicemente eroico: annulla 3 palle break, una con uno scambio al limite del verosimile, con un lob rovesciato che manda la pallina in cielo, fuori dalla telecamera, per riuscire a riguadagnare tempo e posizione. Lampi di classe mostruosi. Poi, lentamente, l'altoatesino riconquista forma e testa e riprende in mano la partita. Terzo e quarto set sono un crescendo di autorevolezza e brillantezza, con Rune che dopo una sospensione di 20 minuti per riavvitare la rete (smontata da un servizio di Sinner) esce di fatto dal match regalando l'accesso ai quarti. Sinner se la vedrà con il vincente dell'altro ottavo tra il padrone di casa De Minauro e l'americano Michelsen. Ma è chiaro come ora tutte le attenzioni saranno tutte sulle sue condizioni di salute.