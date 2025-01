Lewis Hamilton incontra i tifosi della Ferrari a Maranello? La frase (in italiano) con cui li stupisce

Roberto Tortora 21 gennaio 2025 a

L’ha sognata da bambino, l’ha toccata da giovane adulto, quando i suoi sogni sembravano esser finiti. Ora è tempo di realtà, è tempo di Lewis Hamilton pilota di Formula 1 della Scuderia Ferrari. È stata una giornata pazzesca per l’asso inglese delle quattro ruote a Maranello, un battesimo che non dimenticherà. Hamilton ha incontrato il patròn, John Elkann, poi Vigna e Vasseur e ha posato per le consuete foto di rito, con grande eleganza, tipica del suo “british style”. Lewis ha salutato alcuni tifosi presenti davanti alla casa che fu di Enzo Ferrari ed ha parlato per la prima volta in italiano. Il 20 gennaio è una data da incidere nella pietra.

È già iconica la foto che Hamilton stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram, davanti alla casa di Enzo Ferrari e, ovviamente, accanto ad una Ferrari testa rossa. Questa la prima dedica al cavallino di Hamilton: “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

I tifosi già sognano di poter competere per un mondiale piloti che non sorride alla rossa dal 2007, quando Raikkonen riuscì nell’impresa di diventare campione del mondo. I tifosi più fortunato sono riusciti a scambiare qualche parola in italiano e a ricevere autografi da Hamilton all’esterno della fabbrica. Poche frasi, ma utili a creare confidenza: “Come stai? Tutto bene?”. Per ottenere un livello più alto di comunicazione c’è tempo, ora c’è solo da scendere in pista per assemblare un’auto che, tra lui e Leclerc, dovrà finalmente dire la sua contro le grandi rivali RedBull e McLaren.