Jim Courier contro Jannik Sinner: "Ti spiego come funziona...", l'intervista ad alta tensione

Come sempre, Jannik Sinner è più a suo agio in campo che durante la classica intervista post-partita. L'azzurro aveva appena superato - ancora una volta - l'australiano Alex De Minaur nel match valevole per gli Australian Open. Ma quando l'intervistatore Jim Courier gli ha domandato un pronostico della prima semifinale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo si è piuttosto imbarazzato.

"Cosa ne pensi della prima semifinale?", ha domandato l'intervistatore. Jannik Sinner, però, ha mantenuto la sua solita freddezza e ha preferito non sbilanciarsi. "Non sono bravo a fare previsioni", ha replicato l'azzurro. A quel punto Courier ha insistito: "Non ti chiedo di prevedere ma di dirmi cosa ne pensi". Il numero uno al mondo ha provato a rispondere a modo suo: "Sì è un match difficile, cosa posso dire? È interessante, hanno giocato tante volte. Mi sento un po' come un giornalista di fronte a certe domande è difficile".

Courier, un po' infastidito, ha voluto insegnare a Sinner come comportarsi durante un'intervista: "Allora lascia che ti spieghi come funziona. Questo è quello che succede quando c'è una partita di singolare della sessione notturna, e tu vinci così velocemente. Devo cercare di farti star qui il più possibile perché devi divertire ulteriormente queste persone". Poi, però, si è pentito e ha cercato di smorzare i toni: "Puoi lasciare comunque l'intervista ma ti faccio un'altra domanda. Se vuoi puoi lasciare o potremmo parlare quanto vuoi. Ti chiedo il tuo parere sulle semifinali, e su Ben Shelton che sta giocando bene".

Alla fine Jannik ha deciso di non tirarsi indietro, anche se non si è mai sbilanciato: "Contro Shelton abbiamo giocato l'anno scorso delle partite complicate. È uno dei migliori battitori del circuito, con una rotazione diversa della pallina. Spero di essere pronto, di rispondere bene e di restare molto concentrato sul mio gioco come oggi, con aggressività. Poi vedremo, ma sicuramente spero che sarà un gran match anche per voi. Grazie per essere venuti oggi, un'atmosfera incredibile".