Novak Djokovic, la reazione ai fischi dopo il ritiro: quel gesto clamoroso

24 gennaio 2025 a

a

a

Novak Djokovic si ritira. Il tennista ha lasciato per infortunio la prima semifinale degli Australian Open. L'avversario, Alexander Zverev, si è così qualificato - per la prima volta in carriera - per la finale del torneo, prima prova del Grande Slam. Nole, che puntava all'undicesimo titolo per migliorare il suo stesso record a Melbourne, ha abbandonato il match dopo aver perso il primo set al tie-break, 7-6 (7-5). Ecco allora che alcuni tifosi non si sono risparmiati e hanno salutato Djokovic con tanto di fischi. La reazione di Nole? Il tennista ha preferito evitare la polemica e alzare i pollici.

"Ho fatto tutto ciò che potevo per gestire il problema muscolare che avevo", ha detto poi Djokovic, che puntava anche a stabilire un primato assoluto di 25 titoli del Grande Slam, "Verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore. Era troppo da sopportare per me in quel momento". A peggiorare la situazione il fatto che, come ammesso da lui stesso, "dal match con Alcaraz non mi sono più allenato, a parte il leggero riscaldamento un’ora prima del match. Ho fatto tutto quello che potevo per gestire l’infortunio muscolare, ho fatto qualche trattamento con il fisio e in parte mi ha aiutato ma a fine primo set ho iniziato a sentire molto dolore, troppo per riuscire a sostenerlo. Ci ho provato, ho fatto quel che potevo, ma non potevo continuare in quel modo".

"Ma voi sapete chi è Djokovic?": Zverev gela il pubblico degli Australian Open | Video

Tra Nole e gli australiani non scorre poi buon sangue. Nei giorni scorsi aveva sollevato la polemica un giornalista di Channel 9. Dopo la vittoria contro Jiri Lehecka, Djokovic si era rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell'immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. A spiegare il motivo era stato proprio il tennista serbo con un messaggio pubblicato sul suo profilo X: "Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti".