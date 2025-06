Zverev sbrocca coi giornalisti: "Vi siete scordati chi sono? Rispetto!"

Una stagione fin qui deludente, un secondo posto nel ranking Atp perso ai danni di Carlos Alcaraz dopo una serie di risultati deludenti tra la finale di Roland Garros persa contro Sinner, le eliminazioni a Rio e Buenos Aires, la fresca sconfitta in finale a Stoccarda con Taylor Fritz, l'eliminazione al Roland Garros contro Djokovic, il brusco stop ad Amburgo ("ma ho giocato nonostante il vomito”, aveva detto) e lo scivolone a Monte Carlo con Matteo Berrettini.

Dopo il k.o. di Stoccarda, il tedesco Alexander Zverev si è lamentato con i giornalisti perché si sentirebbe vittima di un pregiudizio feroce che c'è nei suoi confronti. A Roma, in occasione degli Internazionali, sbottò perché definito il "peggior numero due al mondo”, in base alla posizione di allora nel ranking. E oggi, a pochi giorni da Wimbledon, gonfia il petto: "Merito rispetto… qualcuno dimentica che sono il numero tre al mondo”. Pur consapevole che Sinner e Alcaraz viaggino a un altro passo “non accetto di vedermi sminuito — aggiunge — sono messo sempre in controluce e giudicato con severità eccessiva. Jannik e Carlos sono meritatamente davanti a me, ma io credo di poter colmare questo gap e avvicinarmi a loro".

"So che tutti sono incredibilmente sorpresi dal fatto che io stia vincendo partite in questo momento — ha aggiunto polemico Zverev —, ma sono ancora il numero tre al mondo e il terzo miglior giocatore dell'anno, nonostante abbia avuto un anno pessimo, come la gente sembra pensare".