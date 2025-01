Jannik Sinner, clamoroso: Anna Kalinskaya rompe il silenzio dopo la finale con Zverev

26 gennaio 2025 a

Anche se l'amore è forse già finito, ma resta l'amicizia reciproca. Così anche Anna Kalinskaya ha celebrato la vittoria di Jannik Sinner agli Open di Australia. "Congratulazioni Jannik Sinner", ha scritto la tennista russa sui social con tanto di emoticon con un bacetto. In un altro posto, Kalinskaya ha sottolineato anche "la sportività" tra Sinner e Zverev postando il video della premiazione con l'abbraccio tra i due campioni. In questo caso emoticon anche con i cuoricini.

"È stata una performance perfetta, fin dai primi game ho servito molto bene e mi sono sentito subito molto rapido - ha spiegato Sinner dopo la finale -. Sono entrato in campo molto aggressivo, sentivo bene la palla e quando sono andato avanti di un break ho sentito crescere la fiducia e questo mi ha tranquillizzato. È stato un match di alta qualità, il primo set è stato cruciale e nel secondo sono stato un po' fortunato, specialmente nel tie break. Sono molto felice per questa conferma, e soprattutto sono felice di averlo vissuto con tutte le persone che amo".

Anche in conferenza stampa Jannik Sinner ha ribadito il concetto della 'condivisione' espresso a caldo dopo aver travolto in finale Alexander Zverev e messo in bacheca il terzo Slam in carriera, il secondo consecutivo sul duro dell'Australian Open. Per la prima volta nella sua carriera ha difeso un titolo Slam, ma per come è iniziato il percorso australiano, e per come si è svolta la sua trama, difficile fare dei paragoni con quello che è accaduto 12 mesi fa: "Ogni Slam fa storia a sé - ha spiegato il 23enne fuoriclasse altoatesino, così come riporta Supertennis - Difendere un titolo del genere è diverso, c'è una pressione diversa. Siamo riusciti a fare una cosa incredibile, sono soddisfatto per il modo in cui sono riuscito a trovare le soluzioni in campo. Quando vinci queste partite è sempre una bellissima sensazione".