Australian Open, Aryna Sabalenka fuori controllo: "Urina sul trofeo"

A match concluso, sta facendo discutere il gesto di Aryna Sabalenka. La 26enne bielorussa ha perso sabato la finale dell'Australian Open contro Madison Keys, che si è imposta 7-5 al terzo set. Sabalenka, che resta comunque numero uno al mondo, ha reagito spaccando la sua racchetta dopo aver salutato l'avversaria a rete.

Ma non solo. Circola infatti un video che mostra la tennista, assieme a un paio di membri del suo staff, fingere di urinare sul piatto consegnatole poco prima dagli organizzatori dello Slam australiano. Nel filmato si vedono la numero uno al mondo, il suo fidanzato Geogios Frangulis e il suo allenatore Jason Stacy eseguire delle spinte pelviche dal significato eloquente verso il trofeo, che si trova sul pavimento, mentre l'intero gruppo ride.

Una scena che è stata presa molto male dagli appassionati di tennis, che hanno attaccato in maniera dura la Sabalenka sui social. "Che azioni disgustose e irrispettose, meritano delle scuse pubbliche per questo gesto orribile", "Sono contento che non abbia vinto", "Ha vinto la giocatrice giusta", "Nessuna classe da parte sua e del team", sono solo alcuni dei commenti arrivati su X. Aryna avrebbe infatti voluto il tris a Melbourne dopo i trionfi del 2023 e 2024 e, perdere con la 29enne americana Keys, è stato per lei una vera batosta. La riprova? Proprio questo filmato.