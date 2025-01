Riccardo Patrese, la disgrazia: com'è morto il suo cagnolino, davanti a tutti

27 gennaio 2025 a

a

a

Ore pesantissime per Riccardo Patrese, ex gloria dell'automobilismo italiano. E una scena terribile, difficile da dimenticare per chi ha assistito in diretta al dramma.

Siamo in pieno centro a Padova: un cane, un piccolo e anziano chihuahua, è caduto dal terrazzo di un condominio dal quinto piano. Tutto questo sotto gli occhi delle famiglie che intorno alle 18.30 stavano spensieratamente trascorrendo il pomeriggio passeggiando in via Altinate.

Dopo pochi minuti, emerge un dettaglio significativo: i cagnolino, morto sul colpo, era di proprietà prima di Patrese e della moglie.

A scendere in strada, sentito il trambusto, è stata la governante di Patrese, 70 anni, che ha corso e vinto in Formula 1 con scuderie come Brabham, Alfa Romeo e Williams tra anni Ottanta e Novanta. La donna, trovatasi di fronte alla scena agghiacciante, ha quindi raccolto il corpicino del chihuahua avvolgendolo in una coperta e l'ha riportato in casa.

Il chihuahua era anziano e molto malato: ancora non è stata ricostruita la dinamica, ma pare probabile che proprio perché fragile abbia perso il controllo del proprio corpo sporgendosi sul balcone e scivolando nel vuoto. Patrese e la moglie erano assenti: attualmente infatti sono in America e sono state avvertiti telefonicamente della disgrazia.