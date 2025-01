Jannik Sinner, uno choc: chi è il vip che ha scommesso 250mila dollari sulla vittoria contro Zverev

28 gennaio 2025 a

Jannik Sinner è talmente forte da infrangere la maledizione di Drake. Il rapper americano - come passatempo curioso - è solito scommettere cifre esorbitanti su eventi sportivi. Ma la fortuna non gli sorride quasi mai. L'artista infatti è noto per perdere ogni puntata e quindi una montagna di dollari. Ma con l'altoatesino la tendenza si è bruscamente invertita. Drake aveva scommesso 250mila euro sulla vittoria del numero uno al mondo agli Australian Open. Il risultato? L'azzurro ha trionfato e lui si è portato a casa 345mila dollari. Una cifra che, però, non basterà a ripagare tutti i soldi buttati in questi anni.

Basti pensare a quanto accaduto nel 2024. Drake aveva puntato 355mila dollari sull'incontro-esibizione tra l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul. Secondo il rapper, Iron Mike avrebbe trionfato senza problemi. Ma il ring ha dato un esito diverso. La significativa differenza d'età si è rivelata decisiva nel corso degli otto round e i giudici hanno emesso una decisione unanime a favore di Paul: un punteggio di 80-72 e due letture di 79-73.

Stesso discorso anche per la finale dei mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia. In quel caso, il rapper aveva sì scommesso sulla vittoria di Messi e compagni. Ma nell'arco dei 90 minuti. I transpalpini, invece, sono rinati e, pur perdendo il match, sono riusciti a portare la partita fino ai calci di rigore. Un milione di dollari buttati fuori dalla finestra.

