Kyle Walker al Milan? Ma la moglie... esplode subito il caso delle corna

Si è trasferito in Italia, Kyle Walker, ma pare che a seguirlo all'avventura al Milan saranno anche i suoi guai con le donne. Il terzino inglese, ex capitano del Manchester City, è famoso in patria per la vivace ed "esuberante" vita sentimentale.

Sposato con Annie Kilner, da cui ha avuto quattro figli, il 34enne nazionale dei Tre leoni ha attraversato mesi turbolenti proprio durante l'ultima gravidanza della moglie, quando ques'ultima è venuta a sapere non solo dell'esistenza di una amante, Lauryn Goodman, ma pure del fatto che Walker aveva di fatto una seconda famiglia-ombra, con altri due bimbi. Per questo aveva chiesto il divorzio, per poi tornare sui propri passi "per il bene dei bimbi".

Nell'ultimo europeo, la scorsa estate, nel ritiro della Nazionale inglese si erano registrate scene imbarazzanti, con Annie e Lauryn che avevano preteso entrambe di entrare in ritiro per stare accanto al loro uomo. Secondo i ben informati, Walker aveva deciso di lasciare il City di Guardiola non tanto per mancanza di stimoli (dopo 18 trofei vinti, Champions League compresa), quanto per allentare la tensione nelle sue due famiglie.

Secondo i tabloid, Lauryn l'aveva avvertito di essere pronta a trasferirsi ovunque pur di stargli vicino, anche in Arabia Saudita. Poi è arrivata l'occasione del Milan, con tanto di complicazioni in corso d'opera. In Inghilterra, infatti, la stampa scandalistica è sicura: proprio per la decisione dell'amante di trasferirsi a Milano, la moglie "ufficiale" Annie furiosa con Walker ha deciso di disertare la presentazione in rossonero, alla quale doveva partecipare insieme ai figli.

Il Sun ricorda infatti che Annie sarebbe dovuta atterrare in Italia venerdì scorso. Ma prima la tempesta Eowyn aveva posticipato la partenza al sabato, "poi la lite ha fatto saltare tutto. Annie era furiosa anche perché Walker aveva organizzato il viaggio dei suoi amici prima di pensare al suo".