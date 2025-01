Lewis Hamilton, al secondo giorno primo schianto in Ferrari: auto distrutta

29 gennaio 2025 a

Al secondo giorno in rosso, primo schianto per Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota infatti è stato protagonista di un incidente durante i test privati che la scuderia sta svolgendo sul circuito di Barcellona. Per fortuna, il sette volte campione del mondo non ha riportato alcuna conseguenza, ma la vettura ha subito danni significativi. L'incidente è avvenuto nella mattinata, quando Hamilton ha perso il controllo della SF-23 – la monoposto di due anni fa – all’altezza del tratto finale del circuito, finendo contro le barriere di protezione.

Hamilton era impegnato nei test insieme a Charles Leclerc, con cui la Ferrari ha pianificato due giorni di lavoro intenso in pista. Nella fase finale del tracciato catalano, presumibilmente prima del lungo rettilineo, il britannico ha perso il controllo della monoposto, andando a impattare contro le barriere.

La reazione dei commissari è stata immediata: soccorsi rapidi per verificare le condizioni del pilota, che fortunatamente è uscito dall’abitacolo senza alcun problema. "Nessun problema, fortunatamente per lui", hanno confermato fonti vicine al team. Diversa invece la situazione per la vettura, che ha riportato danni consistenti, soprattutto alle sospensioni e ad alcune parti aerodinamiche.

Quella di Barcellona è solo una delle tappe del percorso di inserimento di Hamilton nel mondo Ferrari. Il pilota britannico, entrato ufficialmente a far parte del team di Maranello, aveva già fatto il suo debutto a Fiorano la scorsa settimana. Un momento carico di entusiasmo: Hamilton ha presentato il nuovo casco, incontrato i tecnici e salutato i tifosi. La leggenda ora è in Ferrari: vedremo dove riuscirà ad arrivare.