Thiago Motta intervistato da Sky parla in spagnolo: lo sconcerto dei tifosi Juve

Per Thiago Motta la tempesta è alta e sembra proprio non voler passare. La brutta sconfitta allo Stadium contro il Benfica costringe i bianconeri a dover ora sperare di passare i playoff nella speranza di poter finalmente guadagnare gli ottavi di finale di Champions League.

La squadra sembra impantanata e senza idee, crea e segna poco e sia Napoli che Benfica hanno dimostrato di essere superiori nel gioco. A fine partita, probabilmente con la testa piena di pensieri e confusione per un momento difficile, Thiago Motta è così incappato in una piccola gaffe nel suo consueto giro di televisioni per l’intervista post-partita.

Quando è toccato a Sky, l’inviato ha chiesto a Thiago Motta di spiegare la capacità della sua Juve di cambiare da un tempo all’altro. A Napoli aveva giocato bene solo il primo tempo, stavolta invece l’approccio è stato fallimentare. Motta non si è sottratto alla domanda, anzi ha cominciato la sua spiegazione, ma qualcosa non andava, già… perché ha cominciato a parlare in spagnolo. Quando l'interlocutore con il sorriso gli ha fatto presente la cosa, l’allenatore bianconero, imbarazzato, si è rammaricato: "Ah scusate, stavo parlando prima con…". Succede, può capitare quando si passa dalla tv di un Paese all’altra, ma in questo momento testimonia uno stato d’animo generale nella Juventus certamente non sereno.

Motta, in ogni caso, ha riconosciuto i meriti del Benfica: “Hanno fatto una buona partita, meglio di noi. In tanto del primo tempo sono stati superiori e nel secondo hanno gestito bene. Noi lì abbiamo giocato meglio e ci è mancato arrivare nell'area di rigore avversaria un po' di più. Meritata la vittoria del Benfica, dobbiamo resettare e recuperare per l'Empoli".

Al danno, poi, si è aggiunta la beffa dell’infortunio a Kalulu: "Kalulu? Vediamo dobbiamo valutarlo, aveva un punto che gli dava fastidio dietro e non ha potuto continuare la partita. Siamo entrati con Manu come difensore centrale che pur non essendo nel suo ruolo ha fatto bene, per necessità delle volte ho dovuto sistemare giocatori in altre posizioni e l'importante è che loro riescono a dare disponibilità e fare".