Calhanoglu, il gesto durante il rigore di Lautaro che fa impazzire i tifosi dell'Inter

Da settimane Hakan Calhanoglu non è fisicamente in campo con l'Inter, ma con il cuore e la testa è sempre accanto ai suoi compagni. Un esempio? La sua reazione a San Siro nell'ultima gara del girone unico di Champions League al momento del rigore di Lautaro Martinez contro il Monaco, poi travolto per 3-0 con una tripletta proprio dello scatenato attaccante argentino.

Il turco ha festeggiato con tutto lo stadio la vittoria e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il penalty che ha sbloccato la partita al 4' del primo tempo ha regalato però un brivido ai nerazzurri, con il capitano (terzo rigorista designato proprio dopo Calha e Zielinski) che rischia di sbagliarlo: conclusione potente ma centrale che Majecki, portiere ospite, quasi intercetta.

L'Inter vola ai quarti, disastri di Milan e Juve: playoff con l'Atalanta

E il centrocampista, infortunato dalla Supercoppa italiana in Arabia a inizio gennaio, non ha potuto fare a meno di dimostrare una certa "strizza", portandosi le mani sul volto per poi sbuffare per lo scampato pericolosi, potendosi infine lasciarsi andare all'esultanza.

Mister Simone Inzaghi intanto sta facendo il conto alla rovescia per riaverlo in campo: secondo i più ottimisti potrebbe essere a disposizione già per il derby di domenica contro il Milan anche solo in panchina.