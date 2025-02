Jannik Sinner, McEnroe ufficialmente nuovo coach? "I 3 colpi in cui deve migliorare"

Roberto Tortora 01 febbraio 2025 a

Ha vinto 7 Slam in singolo e 9 in doppio, unico tennista al mondo con oltre 70 titoli sia nel singolare (77) sia nel doppio maschile (79), recordman maschile nell’era Open per numero di titoli totali (singolare e doppio) vinti: 162. Sarà John McEnroe, “The Genius”, il nuovo allenatore di Jannik Sinner?

Qualche giorno fa si era detto disponibile, anche se solo part-time, a prendere le redini di Darren Cahill, che a fine anno si godrà il meritato riposo. L’americano ha sempre ammirato il nostro campione e lo ha sempre difeso anche sulla vicenda doping.

Ora, invece, arriva addirittura a trovare anche dei difetti, come se parlasse già da allenatore di Jannik e lo si è visto durante gli Australian Open. McEnroe, infatti, è stato commentatore televisivo ed ha sottolineato: “Djokovic e Alcaraz con la loro classe e i loro risultati hanno spinto Sinner a crescere in fretta. Adesso però mi tocca lanciare un avvertimento, a loro e un po’ a tutto il circuito: Jannik, infatti, può migliorare ancora. Ha margini notevoli, è ancora giovane e in fase di sviluppo. Deve lavorare sul suo approccio in avanzamento sulle discese a rete, sul gioco di volo e anche sul servizio”.

Consigli e dettagli tecnici per il rosso di San Candido, che provengono da una vera e propria leggenda del tennis, che ha infiammato nei suoi mitici duelli con lo svedese Björn Borg. Quindi più che attendibili. In ogni caso, la rosa dei “papabili” nuovi maestri di Sinner è ampia, comprende altre leggende come Andre Agassi e Roger Federer, ma anche Carlos Moya o i croati Ljubicic e Ivanisevic. O, infine, una sorpresa: la permanenza stessa di Darren Cahill, su cui Sinner sta lavorando in prima persona. È questa, oltre alla vicenda Clostebol, la partita più difficile da vincere in questo 2025.