Jannik Sinner sbarca su Youtube e Kyrgios perde la testa: "Perché non ce lo spieghi?"

01 febbraio 2025 a

a

a

È ancora Nick Kyrgios contro Jannik Sinner. Questa volta a scatenare la reazione dell'ex tennista è l'apertura da parte del numero uno al mondo del proprio canale Youtube. Un'idea, quella del tennista altoatesino, nata probabilmente per raccontare la sua vita in campo e fuori e per interagire maggiormente con i propri fan. Eppure per Kyrgios si è rivelata un'occasione per prendersela nuovamente con il suo nemico. L'australiano, che non ha mai lesinato frecciate al veleno a Sinner, ha scritto ironicamente: "Perché non ci racconti i dietro le quinte di ciò che è avvenuto un anno fa? Chiedo, per un amico". Ovviamente il riferimento è al caso Clostebol per il quale l'italiano è in attesa del giudizio finale dopo essere stato scagionato da qualsiasi accusa.

In ogni caso in tanti si sono chiesti da dove derivasse tutto questo odio di Kyrgios nei confronti di Sinner. L'ultimo è stato Antonio Cassano. L'ex calciatore ha avanzato una sua teoria che tirerebbe in ballo Anna Kalinskaya. "Da quello che leggo, io non conosco i fatti, da quello che leggo pare la Kalinskaya, l'ex fidanzata di di Kyrgios, poi si è lasciato. Secondo me anche un po' di invidia".

"Il vero problema di Kyrgios è Anna Kalinskaya": chi sgancia la bomba che fa godere Sinner

E ancora: "Allora, Kyrgios a me piace da impazzire come gioca, perché lui è estroso. Lui nell'epoca dei Big Four li ha battuti tutti e quattro, è devastante, fortissimo, aveva una manualità incredibile, batteva a 230 all'ora. Però adesso ha preso ‘sta strada qua, dove fa spesso e volentieri il telecronista e vuol fare quello che rompe i co***ni, Il Cassano della situazione. Solo che io parlo per cose che mi informo, che studio, che guardo, lui invece adesso lo ha preso di mira dalla questione lì, la WADA non la WADA etc. Kyrgios, non rompere i c****ni a Sinner, perché oggi è il giocatore più forte al mondo".