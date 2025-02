Anna Kalinskaya, lo schiaffone a Sinner poco prima di scoppiare in lacrime: retroscena esplosivo

03 febbraio 2025 a

Anna Kalinskaya si è ritirata di nuovo. Dopo gli Australian Open la tennista russa ha lasciato il torneo Wta 250 di Singapore per infortunio. Una scelta fatta non a cuor leggero. Come si può notare dalle immagini diffuse dalla WTA, al momento di salutare avversaria e arbitro, la 26enne è apparsa decisamente scossa, con qualche lacrima che si è materializzata sul suo volto. E con lei piangono pure gli organizzatori del torneo nella città-stato asiatica, che l’avevano scelta come vedette per lanciare la kermesse.

Insomma, almeno nello sport per la Kalinskaya non è un momento fortunatissimo. E chissà se lo è almeno in amore. Se la sua storia con Jannik Sinner proceda o meno non è dato sapersi. Certo è che non è passata inosservata la frecciata al numero uno al mondo. Frecciata arrivata poco prima delle lacrime in campo, dunque del ritiro.

In conferenza stampa, alla domanda di un giornalista su chi fosse il suo "tennista perfetto", la 26enno non ha esitato: ""Sicuramente il mio tennista perfetto sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente anche Federer, per la sua freddezza". Insomma, mai neanche una volta viene citato Sinner. Non solo, perché proprio con Djokovic Sinner ha avuto dei problemi riguardo alcune dichiarazioni del serbo amico del “simpaticissimo Nick Kyrgios".