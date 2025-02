Jannik Sinner, Bertolucci stronca Gramellini: "Fenomeno, ecco cosa ti devi occupare!"

03 febbraio 2025 a

Le parole dure di Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, contro la mancata presenza di Jannik Sinner a Roma dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, hanno suscitato diversi commenti di risposta polemici. Come quello di Paolo Bertolucci, che a La Repubblica si era detto in disaccordo con Sinner per il “no” al presidente della Repubblica, ma poi intervenuto con un post durissimo in sua difesa. L’occasione è stata quella di una replica a un post su X di Marco Beltrami, giornalista di Fanpage sul fine settimana di Sinner: “A ridosso degli Australian Open aveva fatto intendere quanto volesse tornare a respirare l’aria di casa — le sue parole — Lui stesso ha spiegato benissimo che una volta tornato a lavoro, è un treno e non si ferma più. Quindi meglio approfittare. Ad attenderlo, infatti, ci sono mesi difficili tra tornei, cambi di continente, cambi di superficie e stress emotivo per l’ormai famigerata sentenza”.

E ancora: “Spesso e volentieri Sinner ci dà tutte le risposte che cerchiamo, basta solo ascoltare bene e attentamente le sue parole — ha aggiunto Bertolucci — Questo ovviamente a meno che non si cerchi il pretesto per la polemica a tutti i costi“.

Intervenendo tra i commenti al post di Beltrami, Bertolucci ha sottolineato: “Bravo!! Come ben sai alcuni fenomeni invece di occuparsi del loro settore si tuffano in situazioni a loro sconosciute e come spesso capita in una piscina senza acqua”, le sue parole. Gramellini non è mai nominato dal commentatore, ma è chiaro che il suo pensiero fosse diretto nei suo confronti.