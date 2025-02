Milan, Santiago Gimenez è già l'idolo dei tifosi: cosa spunta sui social dopo la Roma

06 febbraio 2025 a

a

a

Un esordio da incorniciare per Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, in campo per circa mezz'ora nella partita di Coppa Italia contro la Roma vinta per 3-1 dai rossoneri e padroni di casa. Un match convincente, quello dei ragazzi di Sergio Conceiçao, dove l'altro grande acquisto del calciomercato invernale, Joao Felix, è addirittura andato a segno, il tutto dopo solo 13 minuti di gioco.

L'assist al portoghese è arrivato proprio di Gimenez, bomber di razza appena arrivato dal Feyenoord, l'uomo con cui il Milan vuole finalmente trovare certezze in attacco (e i presupposti sembrano essere dei migliori). Gimenez, in estrema sintesi, ha disputato una trentina di minuti assolutamente convincenti.

Ma non è tutto: infatti, qualcosa è accaduto anche dopo il triplice fischio finale. Sui social, infatti, Christian Gimenez, padre del Santiago nuovo idolo rossonero, ha voluto condividere tutta la sua gioia, tutto l'orgoglio per il momento appena vissuto.

Joao Felix "contro" Rafa Leao? Milan, le indiscrezioni sulla mossa di Conceiçao

In una storia su Instagram, il padre di Gimenez ha condiviso una foto del figlio inginocchiato in campo, ovviamente con la maglia rossonera. A corredo ha aggiunto: "Momento che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Vederti realizzare i tuoi obiettivi è straordinario. A volte ci limitiamo a condividere quanto ci sentiamo orgogliosi, beh, io lo condiviso. Ti amo figlio mio". Già, quello tra Gimenez e il Milan è amore a prima vista. A tutto tondo.