Sinner, la foto di Vagnozzi dal Montecarlo Country Club: un avvertimento ad Alcaraz e Djokovic

08 febbraio 2025 a

Dopo il trionfo-bis agli Australian Open, il numero 1 al mondo Jannik Sinner ha passato giorni di relativo riposo: è tornato a Montecarlo (dove è stato pizzicato alla guida di una nuova fiammante e lussuosa Audi), è rimasto lontano dal Colle dicendo no all'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (e inevitabile coda polemica) e ha dato forfait al Torneo Atp 500 di Rotterdam, facendo il tifo per la sorpresa azzurra Mattia Bellucci capace di arrivare in semifinale contro Alex De Minaur dopo aver eliminato due big come Medvedev e Tsitsipas.

La verità è che il 23enne di San Candido è tutto tranne che in vacanza: il fenomeno azzurro si sta allenando nel Principato in vista del suo prossimo impegno, l'Atp 500 di Doha in programma dal prossimo 17 febbraio. Con lui a Montecarlo ci sono il coach Simone Vagnozzi, che su Instagram ha condiviso una storia dal Montecarlo Country Club. Jannik sta lavorando anche con il preparatore atletico Panichi: l'obiettivo, in vista dei complicati calcoli che regolano il ranking Atp e la classifica del 2025 (comparata con quella del 2024) è riprendersi in Qatar i 500 punti che lo scorso anno, dopo Melbourne, l'altoatesino aveva conquistato vincendo anche a Rotterdam.

L'appuntamento di Doha è prestigioso: contro Sinner affilano le racchette Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, De Minaur, Andrey Rublev. E ci sarà anche Nole Djokovic, reduce dal doloroso ritiro per infortunio muscolare agli Australian Open, dove era arrivato fino alla semifinale contro Alexander Zverev, abbandonata dopo il primo set perso al tie-break. Il serbo, a 37 anni, sogna ancora di prendersi una bella rivincita sul suo giovane erede.