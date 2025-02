Jannik Sinner a Doha, come vuole umiliare Kyrgios: tam tam dal Qatar

10 febbraio 2025 a

Il tennis è anche una questione di numeri e le statistiche da tempo hanno incoronato Jannik Sinner come nuovo dominatore della racchetta. Il 23enne altoatesino, fresco di trionfo agli Australian Open nel primo slam della stagione, è appena entrato nella sua 36esima settimana consecutiva da numero uno del mondo, pareggiando il record raggiunto dal suo principale rivale per il futuro, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il ranking Atp non mente: Sinner lunedì prossimo effettuerà il sorpasso definitivo, arrivando a 37 settimane di fila in cima al mondo. E chissà che a Doha, prossimo torneo in programma, Jannik e Carlos non possano sfidarsi direttamente. Se accadrà, sarà solo in finale e sarà ancora più affascinante.

Ma in Qatar, dove il torneo inizierà lunedì prossimo 17 febbraio, Sinner ha messo nel mirino anche Nick Kyrgios, con cui non corre buon sangue. O meglio: se l'australiano da mesi continua a provocarlo e insultarlo a distanza sul caso Clostebol (e qualcuno maligna anche mosso da gelosia per la storia, ormai finita, tra l'italiano e la sua ex, Anna Kalinskaya), da parte del Rosso di San Candido c'è sempre stata signorile indifferenza.

Tuttavia, proprio a Doha Sinner potrebbe regalare un grande smacco al suo più acerrimo nemico dialettico. Dati alla mano, se Jannik vincesse porterebbe a casa il ventesimo titolo in carriera, portandosi alla pari con il russo Daniil Medvedev, ormai sua ex bestia nera, e aumentare a 3 il vantaggio sul solito Alcaraz in questa speciale classifica che vede ovviamente il veterano Djokovic solo soletto in testa. Secondo dato, ed è quello più significativo: con un successo Jannik toccherebbe quota 41 vittorie nelle partite di tornei Atp 500 sul cemento. Una in più proprio di Kyrgios. Che a giudicare dalle disastrose condizioni fisiche, difficilmente potrebbe replicare all'azzurro e tenere il suo passo nei mesi a venire.