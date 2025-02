Inter, è riscatto: 2-1 alla Fiorentina e -1 dal Napoli. Polemiche sull'arbitro, Thuram infortunato

10 febbraio 2025 a

L'Inter supera la Fiorentina per 2 a 1 a San Siro, nel posticipo della 24/a giornata di Serie A e accorcia le distanze dal Napoli capolista. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un autogol di Pongracic ma subiscono il pareggio con un rigore di Mandragora (44'). Nella ripresa l'Inter torna in vantaggio al 52' con la rete di Arnautovic al 52', subentrato all'infortunato Thuram. Polemiche sia per il corner da cui è nato il vantaggio nerazzurro (inesistente, ma il Var da protocollo non può intervenire) sia per il penalty fischiato alla Viola. Ancora da valutare le condizioni di Thuram.

La squadra di Simone Inzaghi riscatta così la sconfitta subita al Franchi solo pochi giorni fa nel recupero della 14/a giornata. Con questa vittoria l'Inter sale a 54 punti in classifica contro i 55 del Napoli di Antonio Conte, a poche settimane dall'atteso scontro diretto del Maradona. Dopo tre vittorie di fila, invece, cade la Fiorentina di Raffaele Palladino che scivola al sesto posto in classifica con 42 punti a -2 dalla zona Champions League.