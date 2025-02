Napoli, Parolo smaschera Antonio Conte dopo la sbroccata di sabato: "Ha un obbligo"

11 febbraio 2025 a

Per Antonio Conte la pressione è quella di vincere il campionato, nonostante nell’ultima giornata l’Inter si sia rifatta sotto a -1 dopo il successo (polemico) sulla Fiorentina e il pari dei partenopei per 1-1 contro l’Udinese. Secondo Marco Parolo l’allenatore pugliese è obbligato a vincere, viste le condizioni che si sono create in questa stagione e un Napoli sempre battagliero. L’ex centrocampista della Lazio, oggi a Dazn, lo ha sostenuto nel corso della trasmissione ‘Step on Football’ in onda sull'app di Dazn: "Nel testa a testa ad oggi, io dico che Conte ha l'obbligo di vincere lo Scudetto — le parole di Parolo —. Non è che mi tiro indietro dal fatto perché comunque ci metto dentro a questo calderone i 150 milioni spesi sul mercato, McTominay, la settimana tipo per lavorare. Quindi io, per la stima che ho di Conte, perché so come lavora, per la qualità che ha, oggi lui ha l'obbligo di vincere".

La resa dei conti ci sarà fra due giornate al Maradona, quando Napoli e Inter se la vedranno nello scontro diretto. Sarà la partita che indirizzerà tutta la stagione e che potrebbe cambiare il volto della classifica proprio nel momento più delicato del campionato. Intanto Conte crede allo Scudetto, talmente tanto che, secondo Il Mattino, ha annullato il giorno di riposo di lunedì, concesso inizialmente ai suoi giocatori, per un motivo chiaro: “Ha pensato che era meglio non staccare la spina, anche se sembra che un po' di riposo pure farebbe bene — le sue parole — D'altronde, quei tre giorni senza allenamento, dopo la vittoria con la Juventus, sono stati il segnale della spia che si è all'improvviso diventata rossa. E solo Conte lo ha percepito, visto che di questo gruppo è il condottiero”.

Lunedì mattina “non ha parlato, non ha fatto discorsi motivazionali, ha voluto solo mostrare qualche video — si conclude nel quotidiano campano — ne ha fatto solo uno nello spogliatoio dopo l'1-1 per tirare su il morale dei suoi (‘Il vostro percorso è straordinario, non dimenticatelo mai e non fatevi abbattere’)".