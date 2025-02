Anna Kalinskaya, "come festeggio San Valentino": la foto che fa impazzire Sinner?

14 febbraio 2025 a

a

a

San Valentino è arrivato. E con il 14 febbraio tutti gli innamorati si stanno preparando a trascorrere una serata all'insegna dell'amore. C'è chi ha deciso di partire per una fuga romantica in qualche località suggestiva. Chi ancora ha preferito prenotare in qualche ristorantino speciale. E chi invece ha optato per una cena a lume di candela nelle mura domestiche. In fondo non importa il posto: ciò che conta è stare con chi si ama.

Come passerà San Valentino Jannik Sinner? Conoscendolo, ad allenarsi in qualche campo da tennis. Il numero uno al mondo si sta infatti preparando in vista del prossimo impegno in programma. La su ex fidanzata, invece, ha dei piani diversi. Anna Kalinskaya e l'azzurro non stanno più insieme da qualche mese. Tra i due - da come sembra - è rimasto solo affetto e stima reciproca. L'amore così ha lasciato spazio all'amicizia.

Sanremo 2025, Sarah Toscano? Quel clamoroso legame con Jannik Sinner

La tennista russa ha postato su Instagram una foto dedicata proprio a San Valentino. Nell’immagine si vede Anna Kalinskaya sorridente mentre saluta rivolta all'obiettivo della fotocamera. Al suo fianco un'altra tennista. Nell'Instagram story è stato aggiunto il seguente messaggio: "Festeggiando San Valentino con queste ragazze e (come sempre) con fiori rubati". Che sia un messaggio rivolto a SInner?