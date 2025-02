Anna Kalinskaya, lo sfogo dopo la crisi: "Tre vite diverse, dal 2019..."

19 febbraio 2025 a

a

a

Anna Kalinskaya sta affrontando un momento complesso della sua vita. E non per la relazione con Jannik Sinner. Negli ultimi cinque tornei, infatti, la tennista russa è uscita al primo turno in quattro occasioni e si è salvata solo con la semifinale ottenuta a Singapore, dove però è stata eliminata dall’americana Ann Li, numero 85. Una crisi su cui si è soffermata nel suo ultimo post su Instagram: "Il salto temporale dal 2019 al 2025 sembra innaturale" e "Ho vissuto tre live diverse dal 2019".

Un riferimento agli ultimi e controversi anni, sempre al centro del gossip. Intanto, tra mezze conferme e smentite, sembra proseguire la relazione con il numero uno al mondo. La riprova? Dopo l’accordo con la Wada e l’inizio della squalifica, il campione altoatesino è volato a Dubai, dove si trova anche Anna Kalinskaya, impegnata nel torneo locale. Quanto basta a far pensare che tra i due ci sia un clima più sereno rispetto ai mesi precedenti.

Anna Kalinskaya, "la dimensione del crollo è evidente": cosa ha travolto la russa

Di loro si è detto di tutto: prima si è parlato di una separazione e poi di un riavvicinamento. Solo ed esclusivamente voci, dato che entrambi hanno sempre protetto la loro privacy più di qualsiasi altra cosa. Insomma, non resta che attendere qualche nuovo segnale.