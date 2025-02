Jannik Sinner, l'avvocato svela: "Poi si nascondono...", i tennisti che giocano sporco contro l'italiano

20 febbraio 2025 a

Si chiama Jamie Singer ed è uno degli avvocati che ha seguito il caso Clostebol di Jannik Sinner. Il tennista di Sesto ha deciso per il patteggiamento di tre mesi accettando la proposta della Wada e nell’intervento a Sky News il professionista ha spiegato come si è arrivati alla decisione.

"Credo che siano sempre falchi — esordisce — quando è un altro giocatore a essere coinvolto in una situazione simile e cercano di nascondersi quando sono invece loro a essere coinvolti”. Ecco spiegato perché alcuni ritengono la squalifica come qualcosa di “molto ingiusto — aggiunge — Sinner non ha beneficiato di alcuna forma di favoritismo. Anzi, è stato giudicato fin dall'inizio in un processo da manuale. Ci è voluto un po' di tempo per convincerlo che fare un accordo era la cosa giusta da fare”. E ancora: “Meglio accettare l’offerta della Wada che andare davanti al Tas, col rischio di ritrovarsi sanzionato per un periodo molto più lungo, da uno a due anni.

La sentenza al Tas di Losanna era stata fissata il 16 e 17 aprile a davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, ma ora non ce ne sarà più bisogno. Nel suo intervento alla tv locale, Singer ha anche raccontato come sia stata la reazione di Sinner: "Jannik dice di sentirsi trattato in modo piuttosto duro — ha concluso il legale — ma accetta che ognuno abbia diritto alla propria opinione. I tennisti non hanno l'opportunità di conoscere tutti i dettagli della vicenda, quindi semplicemente esprimono delle opinioni. Ma forse i fatti meriterebbero di essere approfonditi maggiormente".