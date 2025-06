Carlos Alcaraz, retroscena clamoroso del padre: "Uscii e chiamai tua madre..."

"Quando eri piccolo, dicevi: ‘Voglio giocare ancora, non voglio tornare a casa!'. Ma le mie aspettative non erano così alte! Il primo torneo del Nike Tour era a Madrid. Avevi dieci anni. Avevo già visto il tuo avversario nei turni precedenti e dissi: ‘Beh, non andiamo oltre, è impossibile'…". Inizia così il racconto Carlos Sr, il padre del numero due al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha svelato il momento esatto in cui ha compreso di avere per le mani un futuro fenomeno del tennis.

Quell'incontro citato da papà Alcaraz fu dominato dal figlio. A quel punto Carlos Sr non ebbe più dubbi e chiamò immediatamente sua moglie Virginia Garfia Escandon per informarla della prestazione folle: "Ricordo che quando hai finito la partita, sono uscito e ho chiamato tua madre: ‘Non puoi immaginare come sta giocando tuo figlio! Sta giocando incredibilmente bene! Tuo figlio ha fatto impazzire il suo avversario'. Da quel momento in poi, ho sentito che eri davvero destinato ad avere la possibilità di diventare un tennista professionista".