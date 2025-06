Sinner, addio Panichi. Flavia Pennetta: "Qual è il vero trauma", cosa cambia

"Il preparatore atletico è fondamentale. Prima, nella costruzione del tennista. Non alla vigilia di un torneo: perderlo ora non sposta molto le cose", sottolinea la Pennetta, oggi commentatrice per Sky Sport. Panichi., puntualizza, è un "grandissimo professionista, bella persona. Uomo molto sereno, positivo: con tanti interessi. Ha allenato anche me. Arriva dall'atletica leggera: la metodologia di chi viene da lì ti dà basi pazzesche".

Un addio pesante, insomma, ma che non dovrebbe avere ripercussioni nell'immediato perché il lavoro, per così dire, è già stato impostato. "Sarebbe stato diverso se si fosse trattato di un allenatore, perché sarebbero entrate in gioco anche questioni psicologiche importanti. Jannik conosce il lavoro, i suoi tecnici lo aiuteranno. Forse sarà dispiaciuto per la fine della relazione, ma magari si sono lasciati benissimo e non c'è da preoccuparsi. Il vero trauma Sinner lo ha vissuto lo scorso anno con l'incubo Wada".