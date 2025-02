Theo Hernandez, il messaggio ai tifosi del Milan dopo il disastro di ieri: il destino è segnato

19 febbraio 2025 a

Il calcio sa regalare emozioni contrastanti, tra gioie indescrivibili e delusioni amare. È proprio con un senso di profonda frustrazione che Theo Hernandez ha voluto esprimere il suo rammarico dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League contro il Feyenoord. Un'eliminazione che porta in calce proprio la sua firma, per la sciagurata espulsione che ha rimediato. Il terzino francese infatti è stato espulso nel secondo tempo, con il Milan in vantaggio per 1-0, per un doppio cartellino giallo folle, del tutto evitabile. E ora Theo ha affidato a Instagram il suo messaggio di scuse.

"Mi sento molto amareggiato – ha scritto Theo Hernandez –. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in inferiorità numerica e ai tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci rialzeremo. Io per primo. Forza Milan", ha scritto Hernandez, anche se il suo destino in rossonero però appare segnato, compromesso.

L’episodio che ha segnato la partita si è consumato a San Siro, quando il Milan si è ritrovato in dieci per l’espulsione del difensore francese. Il secondo giallo, ricevuto per simulazione, ha complicato ulteriormente la serata dei rossoneri, con il Feyenoord che poi ha trovato il pari, decisivo per il passaggio del turno. Alla fine, il verdetto è stato amaro: il Milan è fuori dalla Champions.

La società non ha lasciato passare inosservata la leggerezza di Hernandez, decidendo di multarlo per il suo comportamento. Ma non solo: stando alle indiscrezioni, quanto accaduto avrebbe fatto prendere la decisione, irrevocabile, di vendere Theo Hernandez al termine della stagione (dopo averci già provato a gennaio, con il francese che però ha rifiutato il trasferimento al Como).