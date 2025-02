Champions League, Juve eliminata ai playoff: il Psv vince 3-1 ai supplementari

19 febbraio 2025 a

I playoff di Champions League portano solo a una cocente delusione per le italiane. Dopo l'eliminazione di Atalanta e Milan, esce anche la Juventus, che perde 3-1 in casa del Psv dopo i tempi supplementari. Gli olandesi vanno in vantaggio con Perisic (già autore della rete del 2-1 dell'andata) nel secondo tempo, quindi pareggia il solito Kolo Muani per i bianconeri ma al 74' è Saibari a gelare la squadra di Motta con il 2-1 che porta appunto ai supplementari.

La Juve, che ha sempre dato l'impressione di faticare, si piega definitivamente al 98' con la rete di Ryan Flamingo: il giocatore, transitato anche nel Sassuolo, segna il 3-1 che condanna anche la terza italiana in corsa per la fase finale di Champions. Sconfitta inaspettata ma alla luce di questa partita giusta: la Juventus esce e ora si dovrà concentrare solo sul campionato per restare ancora alla qualificazione per il prossimo anno. In corsa, adesso, resta solo l'Inter, che venerdì 21 febbraio alle 12 conoscerà il suo avversario (il sorteggio sarà come sempre a Nyon). La sconfitta incide peraltro molto anche a livello di Ranking Uefa: ora le possibilità che le italiane in Champions possano continuare a essere cinque diventano molto risicate. La Spagna è in vantaggio. E dopo queste due tremende notti italiane, lo è ancora di più.