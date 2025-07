Juventus, proposta indecente per Kenan Yildiz: chi mette sul piatto 70 milioni

In Premier ci avevano sperato davvero: un’offerta vicina ai 70 milioni di euro, un progetto tecnico ambizioso e la voglia di portare a Londra un talento già idolatrato dai tifosi juventini. Ma alla Continassa la risposta è arrivata netta, quasi orgogliosa: Kenan Yildiz non si tocca. L’assalto del Chelsea, fresco campione del Mondiale per Club e guidato da Enzo Maresca è stato rapido e concreto. Il corteggiamento era iniziato con telefonate e incontri riservati, per poi tradursi in una proposta che avrebbe fatto vacillare molte società europee, da 65-68 milioni. Non la Juventus, che ha alzato il muro senza esitazioni, facendo sapere ai Blues di non voler perdere tempo.

Dietro il “no grazie” non c’è solo il valore tecnico del fantasista turco, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. John Elkann lo considera l’uomo simbolo della nuova gestione firmata Comolli–Chiellini, un progetto che punta a ricostruire la Juve partendo da giovani intoccabili. Tudor, oggi in panchina, ne apprezza anche la personalità e lo vede come un punto fermo su cui costruire. Yildiz, 20 anni, ha appena chiuso una stagione da protagonista: 52 presenze, 12 gol e 9 assist fra Serie A e Mondiale per Club.