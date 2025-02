Tsitsipas perde contro Medjedovic "zoppo". Doha, il punto che sconcerta il mondo del tennis

20 febbraio 2025 a

Succede di tutto nel match di Doha tra Stefanos Tsitsipas e Hamad Medjedovic. L'ex numero tre del mondo non ha saputo chiudere il match per tempo. E si è lasciato trascinare dall'avversario fino al terzo set.

Sul 5 a 4 nel terzo parziale, Medjedovic ha rincorso una pallina che in realtà stava per uscire dal campo. Ma nello slancio ha sentito tirare la parte alta della gamba destra. Brutto infortunio, ma che non gli ha impedito di portarsi a casa il match dopo un tie-break sensazionale.

Il giovane serbo è quindi rientrato negli spogliatoi per farsi medicare dal suo staff. Il match sembrava concluso. Ma poi il classe 2003 ha sorpreso tutti: è rientrato in campo - nonostante il dolore - ed è riuscito a eliminare Stefanos Tsitsipas. Un colpo di scena incredibile, come spesso il tennis ci ha abituati in questi anni.

Al momento della stretta di mano finale, Tsitsipas è parso molto contrariato. Lo ha salutato con freddezza, nonostante il suo avversario fosse visibilmente sofferente. "Poteva almeno chiedergli come stava", il commento più gettonato sui social. Madjedovic, in effetti, si era quasi scusato con Tsitsipas mentre, con enormi difficoltà, trascinava la sua gamba verso il centro campo dopo la vittoria.