Sinner, il clamoroso striscione sulla "Casa della montagna": cosa appare all'improvviso

Un messaggio chiaro per ribadire il proprio amore per il tennista di casa propria. Sesto adora Jannik Sinner e lo ha dimostrato anche dopo il patteggiamento che il 23enne ha accettato con la Wada, così da non essere obbligato a presentarsi ad aprile di fronte ai giudici del Tas di Losanna.

“Siamo sempre fieri di te”, è lo striscione inalberato a Sesto, sulla Casa della Montagna, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Tre Cime. Cinque parole per ribadire il sostegno di un popolo al tennista italiano che si sta prendendo il mondo.

Il motivo di tale gesto è stato spiegato da Waltraud Watschinger, presidente dell'Associazione turistica promotrice dell'iniziativa: "Tutti gli abitanti di Sesto sono orgogliosi dei successi sportivi, della disciplina e del carattere di Jannik Sinner, indipendentemente dagli eventi attuali — ha detto — Jannik ci ha sempre emozionato con le sue imprese. Proprio adesso vogliamo dimostrargli che siamo con lui, come comunità".

"Per noi, il vero valore non è soltanto il successo sportivo, ma anche l'umanità e il senso di appartenenza, specialmente nei momenti difficili. Con questo gesto, Sesto vuole ribadire che è accanto a Sinner, non solo come atleta, ma soprattutto come persona". Lo striscione è scritto in inglese, ma sicuramente il messaggio è arrivato a tutti: sia al tennista, sia alla Wada che ha voluto una sua squalifica.