Milan, l'ora del diktat: "O io o Conceicao", chi minaccia l'addio (clamoroso)

E pensare che era tutto in discesa per accedere direttamente agli ottavi. Che bastasse una vittoria contro la Dinamo Zagabria, al terzo cambio di allenatore (l’arrivo di Fabio Cannavaro come ultimo), ma nonostante tutto è arrivata una sconfitta che ha complicato la situazione. Il Milan si è ritrovato ai playoff, contro un Feyenoord che ha chiuso l’ultima giornata con un ko per 6-1 contro il Lille.

Non sono bastati gli acquisti di Gimenez e Joao Felix per svoltare una stagione deludentissima, culminata martedì con la follia di Theo Hernandez e il passaggio del turno degli olandesi. Il Milan si lecca le ferite e, nonostante la stima ribadita da Ibrahimovic ai microfoni di Striscia la Notizia, Sergio Conceiçao non è in dubbio per la prossima stagione.

Un problema sarebbe però questa decisione, dato che alcuni top player dello spogliatoio avrebbero manifestato il proprio dissenso contro l’allenatore portoghese. Uno tra questi è Christian Pulisic, ai ferri corti con l’allenatore e che, secondo La Repubblica, avrebbe posto un ultimatum in vista della prossima stagione. “O io o lui”, è la sintesi dello statunitense alla società, che lo scorso 30 dicembre aveva esonerato Paulo Fonseca.

L’arrivo dell’ex allenatore del Porto sembrava aver messo la strada in discesa (la vittoria della Supercoppa italiana contro l’Inter a Riyadh), ma poi un periodo di incubo, culminato prima con la sconfitta di Zagabria, il 29 gennaio scorso, e ora con l’eliminazione di San Siro contro il Feyenoord.

Ma Pulisic, secondo il quotidiano romano, non sarebbe l’unico ad aver espresso il suo dissenso. Si ricorda la lite con Calabria dopo Milan-Parma, poi passato al Bologna e pronto ad attaccare la società nella quale ha trascorso buona parte della sua vita in conferenza stampa: "Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli”. Insomma, l’atmosfera a Milanello non è assolutamente delle migliori e senza Coppa Italia e qualificazione in Champions per Conceicao il futuro a Milano potrebbe essere a rischio.