Federica Brignone fenomenale, vince il gigante del Sestriere: il 33esimo trionfo

Federica Brignone vince lo slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere, alla ripresa dopo i Mondiali di Saalbach. L'azzurra, sempre più leader della Coppa del Mondo, aveva chiuso al secondo posto la prima manche dietro la neozelandese Alice Robinson, ma ha fatto registrare il miglior tempo di seconda manche chiudendo in testa con il tempo totale di 2'12''69, precedendo Robinson (2'13''09) e la norvegese Louise Tjernsesund (2'14''26).

Vittoria n. 33 in carriera e primato sempre più solido in classifica generale per una strepitosa Federica Brignone che in 2.12.69 ha vinto lo slalom gigante di Sestriere, recupero di Mont Tremblant. Con lei sul podio , seconda come ai Mondiali, la neozelandese Alice Robinson in 2.13.08 e la norvegese Thea Louise Stjernsund in 2.14.26. Dopo una dignitosa seconda manche Sofia Goggia ha chiuso 13/a in 2.15.54.

Per l'Italia in classifica anche la piemontese Marta Bassino, che a Sestriere vinse nel 2022 ma in questa stagione mai è entrata in forma, 18/a in 2.16.65 e la veneta Asja Zenere 23/a in 2.17.23 Decisamente deludente invece la gara dell'americana Mikaela Shiffrin che ha chiuso 25/a in 2.17.34 dopo essere stata 18/a nella manche iniziale. Domani ancora uno slalom gigante e ancora una grandissima opportunità per Federica Brignone.