Angelo Pagotto, rivelazione choc alle Iene: "Come spendevo 40 milioni al mese al Milan"

Dopo la squalifica per cocaina, che fermò la sua carriera per 8 anni, Angelo Pagotto è riuscito a crearsi una nuova vita. L'ex portiere del Cosenza oggi fa il preparatore dei portieri nelle giovanili del Prato. Intervistato dalle Iene, ha raccontato quei momenti difficili partendo dagli inizi e dalla fama di promessa. Qualcuno, infatti, sosteneva addirittura che fosse più forte di Gianluigi Buffon. Nel 1996 ha vinto da titolare gli Europei Under 21. E in quell'occasione l'ex Juve era il suo vice.

"Quell'estate lì andammo in Spagna a fare le finali e vincemmo una partita incredibile - ha raccontato -. Lì è stato l'apice della mia carriera perché vince ai rigori per un portiere è il massimo. In panchina c'era Gigi Buffon ma lui era un po' più piccolo, ancora tuttora mi dice che è l'unico Europeo che ha vinto e l'ha vinto con me, restando in panchina".

Pagotto, appena 21enne, ricevette la chiamata del Milan. E da quel momento comincia a beneficiare di uno stipendio da capogiro. "I soldi mi hanno un po' fatto uscire fuori di testa - ha ammesso -. Spendevo 30-40 milioni al mese, ho sperperato il mondo con gli amici perché mi sentivo forte, talmente forte che gli ha fatto perdere il contatto con la realtà. Ero sempre in via Monte Napoleone a spendere soldi tra negozi e ristoranti, poi ogni tanto si andava anche in discoteca. Stranamente quando pagavi tu nei tavoli c'era sempre di tutto".