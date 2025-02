Jannik Sinner fa scoppiare la rissa tra Kyrgios e Becker: "Che hai criminale"

23 febbraio 2025 a

Boris Becker all'attacco di Nick Kyrgios dopo le crisi isteriche dell'australiano su Jannik Sinner. Lo sfogo parte dalla foto creata con l'intelligenza artificiale postata da un utente su X in cui nell'anno di grazia 2084 Kyrgios afferma: "Ti ho raccontato di quando Jannik Sinner ha fallito due test antidoping? Tutto il sistema è truccato! Perché l'establishment non fa niente? Ecco perché non ho mai vinto un titolo importante!". E un infermiere risponde: "Nick, hai fatto ancora la cacca nel pannolino?".

E Becker ha condiviso il posto accompagnandolo da un sorriso. Finito qui? No, nemmeno per sogno. Nick Kyrgios non è rimasto a gurdare e così ha deciso di replicare subito: "Cosa succede crimnale?".

Un vero e proprio insulto seppur riferito a una vecchia storia per cui Becker è stato condannato a 30 mesi per bancarotta fraudolenta. Insomma una rissa in piena regola che ancora una volta polarizza i tifosi tra gli ultras di Sinner e i gufi che godono a ogni passo falso del nostro campione che tra tre mesi sarà già pronto a riprendersi il palcoscenico a Roma. Infatti agli Internazionali Jannik tenterà di imporsi per chiarire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, chi è il numero uno al mondo.