Milan, voci clamorose: "Chi arriva dopo Conceiçao", chi è in cima alle preferenze

Il quarto posto è oramai un miraggio, con la Juve distante otto punti. E anche una vittoria nel recupero di giovedì a Bologna non migliorerebbe di troppo una situazione già critica, che costringe il Milan ad almeno 10 successi in questo finale di stagione nel tentativo di raggiungere una zona Europa molto lontana. E c’è chi ha già iniziato a mettere in discussione Sergio Conceição che, nonostante un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026, potrebbe secondo alcuni essere in discussione e rischiare il posto come già accaduto con il suo predecessore Paulo Fonseca, passato al Lione.

Il Milanista.it ha provato a stilare i nomi di un eventuale successore dell’allenatore portoghese, dando a Roberto De Zerbi la percentuale più bassa (40%), nonostante la grande voglia di allenare i rossoneri, da tifoso del Diavolo. Quindi Xavi (45%), già accostato al club prima della sessione invernale di mercato e dell’esonero di Fonseca, prima che il club di via Aldo Rossi scegliesse Conceição. Infine l’altro nome è quello di Maurizio Sarri (55%), cercato seriamente da Ibra-Furlani-Moncada prima della scelta dell’allenatore ex Porto.

Chi intanto aveva scelto il Milan per Fonseca è stato Alvaro Morata, passato a gennaio al Galatasaray e con un posto poi preso dal messicano Santiago Gimenez. “Sono andato al Milan per via dell’allenatore (Paulo Fonseca, ndr), che ha dimostrato di volermi tanto — le sue parole — Ma dopo pochi mesi il progetto è cambiato, si è trasformato in qualcos’altro e alla fine non mi sentivo più a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca. La fortuna è che il prossimo anno giocherò la Champions”. Insomma, quasi una stilettata a una squadra, quella rossonera, ben lontana dall’Europa.