Jannik Sinner, strepitoso schiaffo a Kyrgios: "Gli Slam son desideri". In piazza a Fano...

25 febbraio 2025 a

a

a

Il patteggiamento di Jannik Sinner con la Wada per il caso doping entra a far parte anche del Carnevale di Fano. Dopo la scultura di ghiaccio in Val Pusteria e la statuina al presepe napoletano, il numero uno al mondo domina anche la festa in maschera. Nel corso della tradizionale sfilata, l'altoatesino è apparso in una ricostruzione gigante presente su un carro. Nel cartonato, l'azzurro ha in una mano una racchetta e nell'altra una carota. A simboleggiare il colore arancione dei suoi capelli ricci. Davanti a sé una coppa colma di palline da tennis. E, soprattutto, in basso la scritta: "Gli Slam son desideri. Wada come Wada". Il riferimento, ovviamente, è all'agenzia mondiale anti-doping che ha deciso la squalifica di tre mesi per l'azzurro.

Intanto sempre più big del mondo del tennis stanno uscendo allo scoperto per difendere Jannik Sinner. "Sono dispiaciuto per Jannik - ha detto -. Credo non abbia fatto nulla di intenzionale. Non succede spesso ma non è la prima volta che succede vi sia un accordo in una sentenza del genere. Ci sono tanti altri casi in cui si raggiunge un accordo prima che inizi il processo. Se io fossi stato al posto di Jannik avrei voluto avere la possibilità di difendermi in un processo aperto, cosa che penso volesse fare anche lui. Ma quando lo fai, ti poni in una situazione rischiosa. Basti vedere a quante persone non colpevoli finiscono in carcere".

Kalinskaya, con Sinner è davvero finita: il dettaglio imbarazzante dopo la squalifica

E ancora: "C'è sempre un rischio dicano che sei colpevole anche se non lo sei. La sospensione di tre mesi è probabilmente qualcosa che rende entrambi felici, ma in ogni caso sono dispiaciuto per Jannik. Salterà 4 Masters 1000 per qualcosa che non ha fatto intenzionalmente. Spero tenga la testa alta. Io farò sempre il tifo per lui. È triste per lo sport e per il tennis che il numero 1 attraversi questo".