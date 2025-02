Milan, Teo Teocoli umilia Ibrahimovic: "Non capisce un ca***"

25 febbraio 2025 a

No, non usa giri di parole. Nemmeno per idea. Si parla di Teo Teocoli, storico tifoso del Milan, che per certo non le ha mandate a dire nel giorno del suo 80esimo compleanno. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il celebre comico ha espresso senza filtri il proprio punto di vista sulla situazione attuale del suo Milan

"Al Milan oggi non c’è la società. Prima c’erano Paolo Maldini e Boban, tutta gente che mastica calcio da una vita. Ora c’è Ibra, grandissimo calciatore che però non capisce un caz*** di società", ha sparato ad alzo zero Teocoli, sottolineando come, a suo avviso, il club abbia perso figure di riferimento esperte nell'universo pallonaro. Insomma, Zlatan Ibrahimovic bollato come uno che "non capisce un ca***".

Secondo il comico, le difficoltà che stanno compromettendo la stagione rossonera derivano più che dall'allenatore o dai giocatori, dalla gestione societaria. E non ha nascosto un certo rimpianto per il passato: "Facciano tornare almeno Galliani, che qualcosa di calcio mi sembra capisca", ha concluso, lanciando una ulteriore, chiarissima, frecciata all'attuale dirigenza rossonera.