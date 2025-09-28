Verissimo, Katia Ricciarelli: "Cosa non mi aveva detto Pippo Baudo"

"Sono arrabbiata, triste e delusa per coloro che si permettono di giudicare senza conoscere. Bisogna dare la possibilità alle persone di difendersi. Dopo la nostra intervista sono stata attaccata. A chi mi chiede perché ho parlato adesso dico che adesso posso farlo, prima non potevo parlare": Katia Ricciarelli lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, riferendosi alla polemica nata dalle parole su Pippo Baudo e sull’isolamento a cui era forzato - a suo dire - dalla segretaria.

"Pippo Baudo si è sposato e non mi ha detto che ha avuto un figlio - ha detto all'inizio dell'intervista -. Quando è venuto fuori sui giornali, lui ha fatto finta di nulla, fino alla fine diceva che non sapeva nulla. Invece lo sapevano anche i genitori di lui che hanno tenuto in braccio il figlio. Mi sento tradita e offesa. Sono sola come un cane". Poi ha rivelato di aver ingaggiato un investigatore privato in passato: "Quando ero ancora la signora Baudo, certe cose strane non mi andavano giù… Ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ma ho incaricato qualcuno a fare indagini, un investigatore privato. Io non sono in grado di saperle certe cose, ho scoperto case intestate alla signorina segretaria. Quando chiesi spiegazioni, lui mi ha detto: 'È una brava segretaria ed è fedele'. Ma perché se non c’è nulla di male, non me lo ha detto? Tra di noi qualche segreto, io ero molto gelosa, ma non del passato".