Verissimo, Katia Ricciarelli: "Cosa non mi aveva detto Pippo Baudo"

"Sono arrabbiata, triste e delusa per coloro che si permettono di giudicare senza conoscere. Bisogna dare la possibilità alle persone di difendersi. Dopo la nostra intervista sono stata attaccata. A chi mi chiede perché ho parlato adesso dico che adesso posso farlo, prima non potevo parlare": Katia Ricciarelli lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, riferendosi alla polemica nata dalle parole su Pippo Baudo e sull’isolamento a cui era forzato - a suo dire - dalla segretaria.
"Pippo Baudo si è sposato e non mi ha detto che ha avuto un figlio - ha detto all'inizio dell'intervista -. Quando è venuto fuori sui giornali, lui ha fatto finta di nulla, fino alla fine diceva che non sapeva nulla. Invece lo sapevano anche i genitori di lui che hanno tenuto in braccio il figlio. Mi sento tradita e offesa. Sono sola come un cane". Poi ha rivelato di aver ingaggiato un investigatore privato in passato: "Quando ero ancora la signora Baudo, certe cose strane non mi andavano giù… Ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ma ho incaricato qualcuno a fare indagini, un investigatore privato. Io non sono in grado di saperle certe cose, ho scoperto case intestate alla signorina segretaria. Quando chiesi spiegazioni, lui mi ha detto: 'È una brava segretaria ed è fedele'. Ma perché se non c’è nulla di male, non me lo ha detto? Tra di noi qualche segreto, io ero molto gelosa, ma non del passato".
La cantante lirica, poi, ha detto di essersi sentita ferita dalle critiche che ha ricevuto: "Non sono stata rispettata come donna, come moglie perché tante persone sapevano tutto e non hanno detto mai nulla. Queste persone che fanno così e sparlano della sottoscritta son quelli che dovrebbero stare zitti e non parlare più, non andare ospiti in trasmissioni e lanciare veleno su di me. Non l’ho mai fatto, ma mi devo difendere. Le chiamate di Pippo Baudo erano filtrate, lui avrebbe voluto parlare con me".