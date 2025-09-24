Milan, la sparata di Landucci fa calare il gelo in tv: "Usciamo da tutto ciò"

Durante la trasmissione di Mediaset Coppa Italia live , dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, Marco Landucci , vice allenatore rossonero in panchina al posto di Allegri squalificato , è ospite in collegamento da San Siro. La conduttrice Monica Bertini lo accoglie con entusiasmo: “Buonasera, Landucci. Ci ritroviamo all’insegna dei successi qui a Coppa Italia live, con noi c’è Claudio Raimondi”. Landucci risponde con un tono galante: “Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne io. Noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso”.

Panucci rincara: “Oh… anche noi preferiamo le donne”, alimentando altre risate. Bertini, percependo il rischio di una deriva poco professionale, interviene: “Qua si offendono perché sono un po’ permalosi”. Landucci insiste: “Eh… Christian lo sa… No, stavo dicendo che noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso. Poi Monica è molto… molto bella”. La giornalista, con garbo, chiude il momento: “Oooh grazie, grazie mille! Comunque… usciamo da questo momento con le domande di Claudio Raimondi”, riportando la discussione sul calcio tra risate di sottofondo.