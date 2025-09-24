Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Milan, la sparata di Landucci fa calare il gelo in tv: "Usciamo da tutto ciò"

di Readzionemercoledì 24 settembre 2025
Milan, la sparata di Landucci fa calare il gelo in tv: "Usciamo da tutto ciò"

(Mediaset Infinity)

1' di lettura

Durante la trasmissione di Mediaset Coppa Italia live, dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, Marco Landucci, vice allenatore rossonero in panchina al posto di Allegri squalificato, è ospite in collegamento da San Siro. La conduttrice Monica Bertini lo accoglie con entusiasmo: “Buonasera, Landucci. Ci ritroviamo all’insegna dei successi qui a Coppa Italia live, con noi c’è Claudio Raimondi”. Landucci risponde con un tono galante: “Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne io. Noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso”.

Questo commento innesca un siparietto che sfocia in toni scherzosi ma discutibili.Landucci aggiunge: “Poi, Monica, è molto bella”, suscitando risate in studio, inclusa quella di Christian Panucci. Bertini, con professionalità, replica: “Mi fa piacere, grazie”, accennando un sorriso. Tuttavia, il dialogo si prolunga in modo spontaneo, con battute che ricordano “chiacchiere da bar”.

Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

Il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 0-3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, gioc...

Panucci rincara: “Oh… anche noi preferiamo le donne”, alimentando altre risate. Bertini, percependo il rischio di una deriva poco professionale, interviene: “Qua si offendono perché sono un po’ permalosi”. Landucci insiste: “Eh… Christian lo sa… No, stavo dicendo che noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso. Poi Monica è molto… molto bella”. La giornalista, con garbo, chiude il momento: “Oooh grazie, grazie mille! Comunque… usciamo da questo momento con le domande di Claudio Raimondi”, riportando la discussione sul calcio tra risate di sottofondo.

Allegri e Milan, Adani spiazza tutti: "Siate sinceri"

Qualcuno ha definito quella di Lele Adani su Max Allegri una clamorosa inversione di marcia, altri semplicemente una sup...

Coppa Italia Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi

Colpo di scena Allegri e Milan, Adani spiazza tutti: "Siate sinceri"

Trionfo Milan Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

tag
coppa italia
milan
marco landucci

Coppa Italia Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi

Colpo di scena Allegri e Milan, Adani spiazza tutti: "Siate sinceri"

Trionfo Milan Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

ti potrebbero interessare

3072x2240

Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi

Redazione
507x302

Allegri e Milan, Adani spiazza tutti: "Siate sinceri"

Claudio Brigliadori
3072x2048

Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

Redazione
3072x2049

Milan, ansia per Rafa Leao: fermo da 33 giorni, voci inquietanti

Andrea Carrabino