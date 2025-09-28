Ilaria Salis, nuovo processo in Ungheria? Le indiscrezioni

Gli avvocati hanno sottolineato che un domani "venuta meno l'immunità, la procura potrà emettere una nuova citazione a giudizio per ricominciare il processo". Intanto, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha fatto sapere che "voteremo contro l'immunità per la Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare". E ancora: "L'immunità parlamentare serve a garantire libertà di espressione, libertà di azione ai parlamentari, non per vicende che riguardano l'attività delle persone quando non erano ancora parlamentari. Quindi non è giuridicamente fondata la richiesta della conservazione dell'immunità. Noi siamo garantisti, quindi finché uno non è condannato non è colpevole, però non possiamo dare un salvacondotto alla Salis, come non lo daremo a nessun altro in questo caso".